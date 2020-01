CALCIOMERCATO NAPOLI EVERTON ALLAN / Allan è sicuramente uno dei punti interrogativi principali in casa Napoli: il centrocampista brasiliano non è stato convocato da Gattuso in vista del quarto di finale di Coppa Italia in programma questa sera contro la Lazio a causa di un affaticamento ma qualcosa sembrerebbe essersi rotta tra le parti dopo la famosa notte dell'ammutinamento e di quello scontro con Edorardo De Laurentiis. La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti ma non è da escludere in estate una possibile partenza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ESCLUSIVO Ciaschini: "Sbagliato il mercato.

Calciomercato Napoli, tra il rinnovo e Allan spunta Ancelotti: l'Everton ci pensa

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' Allan potrebbe lasciare definitivamente in estate il Napoli, dopo essere stato vicino nelle passate finestre di mercato al Paris Saint Germain. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l'Everton di Carlo Ancelotti che starebbe pensando in estate di puntare sul brasiliano dopo averlo allenato a Napoli. Una trattativa rimandata solo a giugno, visto che tra Ancelotti e il suo ex club esiste una sorta di patto di non belligeranza dopo la separazione maturata prima di Natale. Rinnovo permettendo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, il Torino su Younes | Le ultime di CM.IT

Napoli, per Ghoulam c’è anche l’ipotesi Cina | Le ultime di CM.IT