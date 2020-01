CALCIOMERCATO AUBAMEYANG MERTENS SERIE A / A caccia del bomber giusto per la seconda parte di stagione. Attaccanti in uscita che diverrebbero possibili colpi in entrata e che possono creare un effetto domino coinvolgendo praticamente i principali top club europei. Dagli attaccanti che in Italia possono dire addio come Piatek, Mertens o Llorente, ai nomi seguiti dai club di A attualmente all'estero ma il cui futuro appare tutt'altro che certo come Cavani o Aubameyang. Ultimi dieci giorni di mercato caldissimi dunque sul fronte offensivo: oltre ai giocatori in uscita come Piatek e Mertens, la Serie A valuta le situazioni dei vari Cavani, Dembele e Aubameyang, ma la concorrenza estera è fortissima. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato, da Piatek a Mertens: chi è in uscita

In questi ultimi giorni di mercato, a tenere banco sono soprattutto le situazioni legate agli attaccanti: vuoi per cercare di risalire le classifiche, vuoi per gli infortuni occorsi a qualcuno, vuoi anche per un Europeo da giocare in estate (e il conseguente obiettivo di trovare più spazio). E proprio per l'infortunio di Harry Kane (con voci dalla Spagna che parlano di una sua partenza), il Tottenham è a caccia di un rinforzo in attacco. Tra i nomi fatti in casa 'Spurs', due papabili portano in Italia. Si tratta di Fernando Llorente, che tornerebbe a Londra e di Piatek, chiuso al Milan da Ibrahimovic e Leao. Il polacco, che in Inghilterra piace pure a Newcastle e West Ham (chiuso invece il discorso Aston Villa che ha acquistato Samatta), è finito nel mirino anche del Manchester United oltre che in quello del Barcellona, che cerca un rinforzo per rimpiazzare Suarez, che ha subito un infortunio al ginocchio e dovrà stare lontano dai campi 4 mesi. Piatek potrebbe però restare in Italia. Se il Napoli dovesse cedere Llorente, che oltre al Tottenham può interessare ad Inter e Paris Saint-Germain, gli azzurri potrebbero chiedere al Milan proprio il polacco, che Gattuso ben conosce. Altri nomi potrebbero essere Petagna (accostato proprio ai rossoneri) e Caputo, sondato dalla Roma come possibile vice-Dzeko.

In casa azzurra anche Mertens potrebbe dire addio, ma nelle ultime ore sembrano essersi rafforzate le voci di una possibile permanenza in Campania

Calciomercato, da Cavani a Dembele fino ad Aubameyang: la Serie A osserva

Il possibile valzer di attaccanti, come detto, può però coinvolgere tutti i principali club europei. A tenere banco in casa Psg è la situazione di Cavani. Chiuso da Icardi, l'uruguayano vuole subito lasciare la Francia. Come sostituti i transalpini pensano a diversi profili legati alla Serie A, mentre per l'ex Napoli in pole position c'è l'Atletico Madrid. E un arrivo del centravanti sudamericano potrebbe portare gli spagnoli a cedere Diego Costa. Se l'affare Cavani non dovesse concretizzarsi, Simeone avrebbe pronta l'alternativa: Paco Alcacer del Borussia Dortmund, chiuso dal baby fenomeno Haaland. In Spagna, come detto, il Barcellona cerca un bomber per sostituire Suarez. Il primo nome è Aubameyang, sogno dell'Inter per la prossima estate. Tutto potrebbe però complicarsi se i 'Blaugrana' dovessero fare sul serio per gennaio. In casa Arsenal anche Lacazette sembra essere in uscita e in caso di addio di uno dei due giocatori, i 'Gunners' dovrebbero cercare un rimpiazzo. Piace Dembele del Lione, seguito anche dal Manchester United, dal Chelsea e dalla Juventus. La bottega transalpina è però decisamente cara. Vero che dal Villarreal è arrivato l'attaccante Toko-Ekambi, ma il nazionale del Camerun è stato scelto per rimpiazzare Depay, out sino a fine stagione. Oltre che al transalpino, il Chelsea per l'attacco pensa anche a Zaha. Se dovesse arrivare un nuovo rinforzo, la cessione di Giroud, direzione Inter, potrebbe sbloccarsi definitivamente, anche se i nerazzurri prima dovranno cedere Politano: in questo senso importante è stata l'accelerata della Roma nelle ultime ore.

