Juventus, allarme rientrato | Sospiro di sollievo Sarri

ROMA JUVENTUS HIGUAIN SARRI - Buone notizie per Maurizio Sarri. Dopo lo 'spavento' di ieri per l'affaticamento che lo aveva costretto a saltare la seduta di allenamento, oggi è tornato regolarmente in gruppo Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino della Juventus ha già smaltito il leggero infortunio alla coscia sinistra e, salvo ulteriori sorprese, sarà convocato per la trasferta di domenica sera allo stadio 'Olimpico' contro la Roma.

Ad ogni modo, il 'Pipita' difficilmente partirà dal primo minuto: si va verso un 4-3-1-2 con Ramsey dietro la coppia formata da

