PSG ICARDI TRIPLETTA SAINT ETIENNE/ La sfida di ieri sera fra PSG e Saint-Etienne è stata decisamente a senso unico. La squadra allenata da Thomas Tuchel ha schiantato con un rotondo 6-1 i biancoverdi. Il match ha messo in risalto le qualità di Mauro Icardi, centravanti di proprietà dell'Inter, autore di una super tripletta.

Per le ultime notizie sul calciomercato dei campionati esteri---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici non molla il bomber | Nuovo assalto a giugno!

Ma sono i numeri del suo match a stupire tutti. L'attaccante argentino già in nerazzurro ha dimostrato tutte le sue attutidini in area di rigore, ma nella sfida con il Saint-Etienne ha raggiunto cifre davvero da urlo. 3 gol e un assist per Icardi con appena 4 tiri scagliati verso la porta e, soltanto, 13 palloni toccati. Praticamente una sentenza negli ultimi 16 metri.