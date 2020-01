CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ERIKSEN REAL MADRID / Lo ha detto Marotta ieri: "La corsa su Eriksen è da parte di tante squadre". Del resto quando un calciatore come il trequartista danese è in scadenza di contratto, tutte li big fiutano l'affare e si fiondano su di lui. Lo hanno fatto anche Inter e Juventus che però devono fare i conti con chi Eriksen lo insegue da anni: il Real Madrid.

I blancos corteggiano il 27enne trequartista delda almeno un paio di stagione e con l'avvicinarsi della scadenza del contratto sono pronti a sferrare l'attacco decisivo.

Calciomercato Inter e Juventus, scambio Eiksen-Bale a gennaio

Per anticipare la concorrenza e garantire subito un rinforzo a Zidane, il presidente dei blancos Florentino Perez sarebbe pronto a OFFRIRE Gareth Bale: 'diariogol.com', rilancia il possibile scambio tra il gallese e il danese a gennaio. Bale tornerebbe nel club che lo ha lanciato e troverebbe Mourinho, per il quale ha più volte speso elogi. Un affare al quale il numero uno del Real Madrid sta già lavorando con gli 'Spurs' che sono stati messi al corrente della possibile proposta di scambio Bale-Eriksen: ora toccherà al presidente del Tottenham, Levy, dare il suo benestare e far partire la trattativa oppure bloccarla, lasciando in gioco ancora Inter e Juventus.

