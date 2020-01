CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA VIDAL / Uno sguardo al campo e un altro al calciomercato. Con l'inizio di gennaio, l'Inter riprende il duello scudetto con la Juventus e intensifica le trattative per i rinforzi da regalare a Conte, stasera chiamato alla difficile sfida del 'San Paolo' contro il Napoli. Così, le attenzioni della dirigenza oggi saranno riposte sulla prova della squadra, ma molto presto si sposteranno su Arturo Vidal, primo grande obiettivo di questa sessione invernale.

In tal senso, novità importanti si attendono nel giro di pochi giorni: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, il Barcellona vuole Vidal: niente cessione

Nelle ultime ore, riporta 'Sport', il Barcellona avrebbe comunicato a Vidal l'intenzione di non venderlo data la sua importanza nella squadra, confermata anche dalla gara di due giorni fa pareggiata contro l'Espanyol, nella quale il cileno è andato in rete a metà secondo tempo. Il club catalano sembra convinto che il giocatore non forzerà la sua cessione a gennaio, nonostante i recenti malumori e le continue indiscrezioni che lo vogliono presto all'Inter.

Calciomercato Inter, Marotta insiste per Vidal: le ultime

Oggi in Italia è atteso Fernando Felicevich, procuratore del cileno che, riporta 'Tuttosport', archiviata la trasferta di Napoli, studierà con l’Inter il piano per far capitolare il Barcellona. L'offerta nerazzurra sarà incentivata dalla cessione di Gabigol e dovrebbe basarsi su un prestito molto oneroso con diritto di riscatto per arrivare ai 20 milioni chiesti dai catalani. Per convincere il giocatore, del resto, i milanesi possono contare su un contratto valido fino al 2022. Novità decisive sono quindi in arrivo.

