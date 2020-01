CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Tutto è possibile. Così possiamo riassumere l'intervento di Mourinho a proposito del futuro di Christian Eriksen, che a quanto pare l'Inter starebbe provando a prendere già per questa sessione invernale.

"Non so se partirà a gennaio - le parole del tecnico delalla vigilia della gara di Fa Cup contro il- Al momento ha tre possibilità: trovare un accordo con un club per la fine della stagione, andarsene a gennaio o anche restare con noi".

Calciomercato Inter, le cifre del possibile colpo Eriksen

Prendendolo subito, l'Inter è convinta di risparmiare molto in quanto a ingaggio e commissioni dato che metterebbe fuori gioco top club come Real Madrid e Paris Saint-Germain al lavoro per giugno. Suning avrebbe stanziato circa 20 milioni di euro per strappare Eriksen al Tottenham nel calciomercato 'di riparazione' apertosi ufficialmente ieri, mentre al classe '92 di Middelfart sarebbe stato proposto un contratto quinquennale da ben 9-10 milioni di euro netti a stagione. Ora la palla passa proprio al calciatore...

