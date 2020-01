CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Gabigol, attaccante brasiliano classe 1996 di proprietà dell'Inter, è chiamato nei prossimi giorni a scegliere da dove ripartire dopo un 2019 indimenticabile. Il prestito con il Flamengo è scaduto, la dirigenza nerazzurra aspetta di conoscere la decisione definitiva dell'eroe dell'ultima finale di Copa Libertadores e il tesoretto ricavato dalla cessione per muoversi in entrata con più certezze. Il club rossonero lavora da settimane per la sua conferma ma la fumata bianca ancora non è arrivata.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio assist: via libera per l'obiettivo di Conte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, 'bomba' dall'Inghilterra su Eriksen

Calciomercato Inter, stallo Gabigol: il Flamengo attende

Al momento è lo stesso giocatore al momento a bloccare la trattativa. Il Ceo del Flamengo, Bruno Spindel, ha avuto un incontro a Doha con i rappresentanti dell’attaccante, che non sembra convinto di giocare ancora in Brasile. Questo perché Gabriel Barbosa sogna una nuova chance in quell’Europa che l’ha bocciato prima all’Inter e poi al Benfica. L’Inter aspetta impaziente, ma al momento arrivano chiamate solo per il prestito. La trattativa è ferma, come confermato dallo stesso Marotta.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Offerta per Acuna

Calciomercato Inter, per Vidal cambia tutto: c’è l’ok del Barcellona. Le ultime CM.IT