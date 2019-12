VERONA FARAONI INTER LAZIO ROMA / Richieste da parte di Inter, Lazio e Roma per Marco Davide Faraoni, 28 anni, laterale del Verona con un passato anche in nerazzurro. E' lo stesso calciatore a confermare l'interesse delle tre big di Serie A, in un'intervista a 'L'Arena': "Fanno molto piacere le richieste da parte di Roma, Lazio e Inter, ma io ho sempre pensato a giocare e basta. Il calcio è pazzesco. Bastano tre o quattro partite fatte bene che sei sulla bocca di tutti, come il contrario però. Non mi faccio illusioni, e poi c’è il Verona che mi ha dato tanto.

Dobbiamo pensare tutti solo alla salvezza".

Calciomercato Inter e Roma, si cercano esterni: osservato Faraoni

In questo mercato invernale interverrà sugli esterni sicuramente l'Inter che ha però messo in cima alle sue preferenze Marcos Alonso con Darmian possibile acquisto duttile, in quanto capace di giocare sia come esterno che come centrale. Anche i giallorossi hanno la necessità di intervenire sulla batteria di esterni, con Zappacosta fermo per infortunio e il futuro di Florenzi ancora non completamente chiarito.

