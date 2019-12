CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / In casa Inter cresce l'ottimismo sul fronte Vidal: come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza del Barcellona nelle ultime ore ha aperto alla cessione del centrocampista cileno, primo obiettivo di mercato di Conte in vista della finestra invernale. Dopo la denuncia del classe 1984 al club blaugrana, l'affare potrebbe decollare nelle prossime ore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'Inter è pronta ad approfittare del grande gelo sceso tra Vidal e il Barcellona, rilanciando l’iniziale offerta di 12 milioni.

La dirigenza nerazzurra è infatti disposta a spingersi fino ai 15 milioni per un prestito che preveda l’obbligo di riscatto, avvicinandosi così alla richiesta di 20 milioni avanzata dal club spagnolo. Vidal al momento è in vacanza nel suo Cile ed è atteso a Barcellona per la ripresa degli allenamenti il 2 gennaio ma lo strappo tra le parti trasmette la sensazione che a questo punto sembra davvero difficile ricomporre il legame tra Arturo e il Barça. Vidal sta facendo di tutto per lasciare la Spagna e velocizzare la chiusura dell'affare con l'Inter. La chiacchierata telefonica con Conte nei giorni scorsi è servita a rafforzare quel legame che sta spingendo Vidal tra le braccia di Antonio: nonostante il tentativo della Juventus di Paratici ha in pugno il giocatore. Difficile che l'intesa con il Barcellona venga raggiunta prima dell'Epifania, dopo il 6 l’Inter proverà l’affondo.

