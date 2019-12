CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI / L'Inter sta provando a chiudere l'acquisto di Dejan Kulusevski, assoluta rivelazione della Serie A in corso. Con l'Atalanta la distanza non è poi così ampia, si parla di circa 5 milioni considerata la proposta di 35 fatta dal club di Zhang e la richiesta di 40 formulata dalla famiglia Percassi. Nella corsa al classe 2000 i nerazzurri sono in netta pole, anche per via dell'eccellente rapporto tra le due proprietà, anche se la Juventus non bisogna darla già per sconfitta, viste le risorse economiche e tecniche che può sfruttare a proprio vantaggio il Ds Paratici.

Calciomercato Inter, obiettivo Kulusevski: Marotta ha fretta e 'spera' nel Parma

Marotta punta a bloccarlo già adesso in ottica giugno, seppur coltivi una piccola speranza di poterlo mettere subito a disposizione di Conte.

Tutto, nel caso, dipenderà dal Parma: i ducali potrebbero dare il via libera, ovvero interrompere in anticipo il prestito qualora a gennaio si trovassero ancora in un'ottima posizione di classifica, lontano dalla zona salvezza

Calciomercato Inter, Kulusevski dice stop alle voci: "Decisione a fine stagione". Poi 'esalta' Ibrahimovic

Eletto giovane del mese di dicembre dalla Lega Serie A, Kulusevski ha intanto 'rimandato' a giugno ogni discorso relativo al suo futuro: "Cosa accadrà sinceramente non lo so - le sue parole a 'SVT Sport' - Ora penso solo a come migliorarmi, a fine stagione prenderò poi una decisione". Il 19enne ha infine parlato con entusiasmo del ritorno di Ibrahimovic, suo connazionale, al Milan: "Per me è un modello. Con lui il campionato di Serie A diventerà ancor più divertente, sono sicuro che Ibrahimovic al Milan riuscirà a fare la differenza".

