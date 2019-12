FIORENTINA IACHINI PRADE / Giorno di presentazione in casa Fiorentina con le prime parole di Giuseppe Iachini chiamato a sostituire l'esonerato Vincenzo Montella. Ad aprire la conferenza ci ha pensato Joe Barone: "La Fiorentina vuole ringraziare Vincenzo Montella per la sua serietà ed il suo impegno. L’esonero è stata una scelta dolorosa ma necessaria. Abbiamo preso Iachini, che ha il mio stesso nome (sorride, ndr), scegliendolo insieme al resto della dirigenza. E’ molto legato alla città e ai tifosi, ha vissuto dei bellissimi anni a Firenze e sappiamo che mette il massimo impegno nel suo lavoro. Sappiamo che dobbiamo intervenire sul mercato di gennaio per migliorare ulteriormente la nostra rosa. Abbiamo massima fiducia in Daniele Pradè e nel lavoro che sta portando avanti". Poi parola a Pradè: "Non mi sarei voluto trovare in questa situazione. Ringrazio Vincenzo Montella per cui nutro un affetto profondo. Quando si esonera un allenatore le colpe vanno sempre divise. Ci sono stati degli errori anche da parte mia. Ora si riparte e sono felice di lavorare a stretto contatto con Iachini".

Fiorentina, ecco Iachini: pronto a partire

È stata poi la volta di Iachini: "Voglio ringraziare Commisso, un combattente che ho avuto piacere di conoscere e che ha detto di avere il mio stesso carisma. Spero di ripagarlo sul campo. Saluto Montella, che stimo, facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro: sono molto felice di essere tornato nella mia seconda casa, in cui ho tanti ricordi e tante persone che conosco con un grande rapporto di stima e affetto visto che i tifosi mi hanno sempre apprezzato. Il legame esiste da tanti anni e sono pronto a ripagare la stima che la società mi ha sempre dato. Porto entusiasmo e voglio lavorare sul campo per trasmettere la passione con lo spirito che faccia onore su tutti gli ambiti alla ricerca della vittoria sempre, con attaccamento a questi colori. Ho sentito parlare con piacere di quello che può essere il mio attaccamento e la grinta.

Io però cerco di dare anche una organizzazione di gioco e una mentalità adeguata".

CHIESA - "Io non sono integralista. Hanno sempre contato le caratteristiche dei giocatori a disposizione. È una rosa che ha qualità ed esperienza e son convinto possano dare un contributo importante. I moduli sono solo numeri. Andrò a lavorare sotto tutti gli aspetti. Chiesa lo devo ringraziare. Era qui al campo con me. Ha rinunciato alle sue vacanze di Natale. Questa è la dimostrazione che è un gran bravo ragazzo che ha voglia di fare il bene della Fiorentina. Sono convinto che recupererà in fretta. È un jolly prezioso per la nostra squadra e ci darà una grande mano".

OBIETTIVI - "Non mi pongo obiettivi primari e secondari. La realtà della classifica è questa. Non vendo fumo, sono concreto. Una partita dopo l'altra vogliamo fare più punti possibili. Se raggiungeremo la salvezza non ci fermeremo e cercheremo di fare il massimo sempre raggiungendo posizioni più consone alla storia della Fiorentina".

MERCATO - "Non abbiamo ancora parlato anche se io ho le idee molto chiare. Conosco la squadra e le caratteristiche. Per rendere la squadra più omogenea serve qualcosa, soprattutto secondo la mia visione".

AQUILANI - "E' un ragazzo che conosco da tempo, che ha ottimi doti di lavoro e professionalità. Avendo la possibilità di ritrovarlo qui alla Fiorentina, ho chiesto per poterlo inserire nello staff perché merita attenzione".

PEDRO - "Aspetto di vederlo sul campo per valutarlo. E' un ragazzo che dimostra di avere delle qualità. Ha un infortunio al ginocchio che lo ha rallentato. Lo valuteremo insieme alla società".

CASTROVILLI E RIBERY - "Castrovilli è un centrocampista di qualità. Con me hanno sempre fatto tanti gol anche se la squadra dovrà essere equilibrata. Andremo a lavorare anche sotto questo aspetto. I gol devono arrivare anche da dietro. Lui come gli altri, dovranno partecipare di più all'azione. Un centrocampista vero è quando ha 7-8 gol alla fine dell'anno. Castrovilli ha questo potenziale, come altri ragazzi che abbiamo a disposizione. Ribery? Sono convinto che sia sul campo che nello spogliatoio sia una risorsa per personalità ed esperienza. Non potrà altro che far bene a tutti, partendo dai ragazzi più giovani".