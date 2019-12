CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY ARSENAL KOLASINAC / Per il Napoli continua a essere un periodo davvero complicato, sul campo come sul calciomercato. Le situazioni in bilico nel club azzurro sono numerose, da Mertens e Callejon fino a Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, nonostante una stagione deludente, è finito nel mirino di alcuni top club. In primis Manchester United e Arsenal: i 'Gunners' hanno urgente bisogno di un rinforzo al centro della retroguardia, ma la dirigenza ha già fatto sapere ad Arteta di non poter spendere troppo.

Per questo, come riporta il 'Daily Mirror', l'obiettivo del club londinese è quello di inserire nella trattativa Sead

Il terzino bosniaco è stato accostato negli ultimi giorni al Napoli e alla Roma, con i partenopei non soddisfatti delle prestazioni di Ghoulam. Ian McGarry, operatore e consulente di calciomercato, intervenuto al 'Transfer Window Podcast', ha rivelato: "A me risulta che Koulibaly ha informato il presidente del Napoli De Laurentiis del suo desiderio di lasciare il club a gennaio. L'attuale valutazione del giocatore è di circa 65 milioni di euro e il patron azzurro preferirebbe comunque un'offerta solo cash".