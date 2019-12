CALCIOMERCATO ROMA UNDER SIVIGLIA TOTTENHAM / Il futuro in casa Roma di Cengiz Under non sembra mostrare grandi certezze. Il giocatore turco sta infatti perdendo spazio nella rosa di Paulo Fonseca e non sta giocando con grande continuità. L'ipotesi di un addio a gennaio dai colori giallorossi non sembra essere così remota: dal rientro per infortunio Under è sceso in campo poche volte e non ha mai disputato delle prestazioni particolarmente positive.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, come cambia il destino di Florenzi

Calciomercato Roma, Siviglia e Tottenham su Under

Di fronte ad un'offerta convincente, la Roma potrebbe vacillare e decidere di cedere Cengiz Under a gennaio.

Alcuni club italiani potrebbero essere interessati al turco, come Milan, Napoli e Fiorentina, ma attenzione alle piste estere, tra cui il Siviglia . Il club andaluso, secondo 'Bleacher Report', sarebbe tra le società più interessate al giocatore turco, stimato particolarmente da, ex ds giallorosso tornato proprio al. Il club iberico deve però fare i conti con ildi José. Anche gli 'Spurs' infatti avrebbero messo nel mirino il nazionale turco. Al momento però sembra esserci solo un interesse. La Roma attende ed è pronta a valutare proposte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, da Petagna a Cutrone: effetto domino in Serie A