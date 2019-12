CALCIOMERCATO JUVENTUS OBIETTIVI GENNAIO / La Juventus è pronta a ripartire dopo il tonfo di Riyad nella Supercoppa Italiana contro la Lazio. E' sfumato il primo obiettivo stagionale per Maurizio Sarri, con la compagine bianconera che nel 2020 punterà al nono scudetto consecutivo e soprattutto all'assalto del sogno chiamato Champions League. Tra possibili movimenti in entrata e in uscita, sarà un mercato di riparazione movimentato per Paratici e Nedved. Il tecnico di Figline ha necessità di un tassello soprattutto a centrocampo, alla luce del deludente rendimento di Ramsey e Rabiot oltre all'accantonamento di Emre Can, escluso dalla lista Champions a settembre e corpo estraneo nello scacchiere sarriano. Per essere sempre aggiornato sul calciomercato con tutte le news Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, accelerata per Paredes: scambio col PSG

Proprio il tedesco ex Liverpool è il primo indiziato a fare le valigie e lasciare Torino nelle prossime settimane. Emre Can ha diversi estimatori tra Premier, Bundesliga e Ligue 1, con il Paris Saint-Germain in prima fila per assicurarsi i suoi servigi. Il CFO Paratici per sostituirlo ha messo nel mirino Leandro Paredes, da tempi non sospetti sull'agenda del dirigente piacentino. La Juve avrebbe accelerato per l'argentino e con il PSG si starebbe lavorando ad uno scambio di prestiti con Emre Can fino al termine della stagione. Paratici spinge per l'ex Roma ed Empoli per consegnarlo a Sarri prima della Befana e del ritorno in campo dopo la sosta, vista la squalifica per le prossime tre gare di Bentancur e lo stop per infortunio fino a marzo di Khedira. Complicata, se non irrealizzabile, l'offensiva per Paul Pogba ad inizio 2020, con la 'Vecchia Signora' che dovrà duellare in estate con il Real Madrid dell'ex Zidane per riportare il francese campione del mondo a Torino.

Calciomercato Juventus, assalto ad Haaland! Cinque cessioni a gennaio

Paredes potrebbe però non essere il solo volto nuovo a gennaio per Sarri. La Juventus avrebbe rotto gli indugi per Erling Haaland, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza di Manchester United, Borussia Dortmund, Milan e Napoli per vestirlo di bianconero già nell'imminente finestra della campagna trasferimenti. Sotto la regia di Mino Raiola, intermediatio dell'affare, Paratici starebbe spingendo forte per accaparrarsi il cartellino del giovane bomber norvegese attivando la clausola rescissoria di 30 milioni di euro per liberarlo subito dal Salisburgo. Un top player per il presente ma soprattutto per il futuro, che potrebbe portare a fine stagione all'addio definitivo di Gonzalo Higuain. Chi invece ha già lasciato la Juve nel reparto offensivo è Mario Mandzukic, accasatosi alla vigilia di Natale in Qatar nella fila dell'Al Duhail. Inoltre, con Rugani che ha richieste da Germania e Inghilterra, saluteranno la Continassa Perin, destinato al prestito per il ritorno al Genoa, e Pjaca, quest'ultimo in orbita sempre dei liguri e del Brescia. Il croato potrebbe fungere da apripista per il colpo Tonali, profilo in cima alla lista della spesa di Paratici insieme a Chiesa per giugno.

