Calciomercato Roma, dal rebus Florenzi al dubbio Petagna: Petrachi al lavoro

CALCIOMERCATO ROMA KALINIC JUAN JESUS FLORENZI NZONZI PETAGNA / Dopo l'ottimo inizio di stagione, la Roma ha dato il via agli interrogativi in vista dell'apertura della finestra di mercato invernale. Il gennaio giallorosso infatti sarà un mese delicato soprattutto per quanto riguarda alcune situazioni in uscita. Il caso più spinoso è quello targato Alessandro Florenzi. Il capitano dei capitolini infatti non risulta tra le prime scelte di Fonseca, il quale gli ha preferito Spinazzola e spesse volte Santon. Ecco quindi che non è da escludere a priori un possibile addio del jolly di Vitinia: la Roma, dal canto suo, accetterebbe di buon grado una sua permanenza nella Capitale ma la necessità di mettersi in mostra in vista di Euro 2020 potrebbe alla fine anche avere la meglio.

Chi sembra decisamente più orientato a lasciare Trigoria è Juan Jesus, utilizzato solamente 4 volte in questa stagione: per l'ex Inter potrebbero palesarsi diverse soluzioni tra estero e Serie A. Un altro rebus riguarda poi il futuro di Nikola Kalinic, arrivato in prestito in estate dall'Atletico Madrid.

Il centravanti non ha finora lasciato il segno, a causa di diversi infortuni e di prestazioni al di sotto delle aspettative. Visto l'arrivo di alcuni interessamenti nei suoi confronti, non è da escludere una partenza già a gennaio del croato, il quale però preferirebbe giocarsi le sue carte ancora nella Capitale. In caso di addio, un possibile sostituto può essere, sebbene la Roma non sia intenzionata a soddisfare le alte pretese economiche della(circa 25 milioni di euro).

Parte delle valutazioni sul mercato in entrata stanno riguardando anche il ruolo di terzino sinistro. Vista l'età di Kolarov (34 anni) e la poca affidabilità fisica di Spinazzola, il club sta riflettendo sull'opportunità di rinforzarsi in quella zona di campo: determinanti in questo senso potrebbero diventare le occasioni che si presenteranno durante la sessione di trasferimenti. Un'altra questione da non sottovalutare è quella legata a Bruno Peres. Il brasiliano si sta allenando duramente in Brasile con un personal trainer, sperando in una nuova occasione: al momento il club non ha dato risposte definitive ma in caso di offerte è pronto a prenderle in considerazione. Da risolvere infine è anche la grana Nzonzi, messo fuori rosa dal Galatasary. I turchi vorrebbero interrompere il prestito, situazione che imporrebbe a Petrachi di trovare al francese una nuova destinazione, che potrebbe essere in Francia (Lione) o in Inghilterra (Everton).

