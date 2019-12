CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO / Contro il Genoa potrebbe arrivare il momento dal primo minuto di Sebastiano Esposito: Antonio Conte infatti starebbe pensando di lanciare titolare, al fianco di Romelu Lukaku, il classe 2002, complice la squalifica di Lautaro Martinez. La dirigenza dell'Inter punta fortemente sul canterano nerazzurro ed è pronta a blindarlo nei prossimi giorni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Esposito-Psg: il retroscena.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in estate l’Inter ha resistito all’assalto del Paris Saint Germain. Il club francese è più volte sbarcato a Roma, lasciando un contratto in bianco soltanto da firmare. Tutto questo però non ha fatto tentennare di una virgola Esposito, che ha in testa solo l’Inter. I bonus presenti nel contratto (minutaggio, presenze in prima squadra) sono stati velocemente raggiunti e in questi giorni è previsto un nuovo incontro tra le parti: la dirigenza nerazzurra infatti vuole blindare il proprio talento con un contratto quinquennale.

