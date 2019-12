Sampdoria-Juventus, super gol e esultanza social per Cristiano Ronaldo

SAMPDORIA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo è tornato e dopo un breve periodo di appannamento ha ricominciato a segnare a raffica ed a modo suo. Il fuoriclasse portoghese è ancora una volta decisivo nella sfida sul campo della Sampdoria che anticipa l'inizio della 17a giornata di Serie A.

Con uno straordinario colpo di testa dopo uno stacco imperioso grazie al quale è arrivato a prendere il pallone a quota 2,56 metri di altezza, CR7 ha insaccato la rete che ha permesso alladi vincere per 2-1 riportandosi solitaria in vetta alla classifica di Serie A in attesa dell'che scenderà in campo sabato pomeriggio. Sui social, intanto, arriva l'esultanza speciale: "CR7 Air Jordan". Con uno stacco così, neanche in NBA avrebbe sfigurato in effetti... Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, da Buffon a Pjanic: quanti messaggi dopo il gol di Ronaldo!