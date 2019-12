CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN GENOA / Juventus al lavoro in vista del calciomercato di gennaio. La dirigenza bianconera lavora non soltanto sulle possibili entrate, ma anche per quanto concerne operazioni in uscita. Alcuni giocatori non convincono e potrebbero lasciare i bianconeri nel corso della finestra invernale. Uno di questi potrebbe essere Mattia Perin. Il portiere è ritornato disponibile dopo un lungo infortunio alla spalla, ma non sembra essere nei piani dei campioni d'Italia per il futuro. Secondo 'Sky Sport', sarebbe in atto una trattativa con il Genoa.

L'estremo difensore potrebbe così tornare in rossoblu', da dove la Juve lo aveva acquistato nell'estate 2018.

