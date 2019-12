CALCIOMERCATO INTER AGENTE ARANGUIZ / Giorni molto importanti per il calciomercato Inter che cerca di accontentare il tecnico Antonio Conte in vista della sessione invernale ma nel frattempo continua a pianificare anche la sessione estiva. Come da tradizione, gli uomini mercato nerazzurri stanno infatti monitorando con grande attenzione i calciatori in scadenza di contratto e che quindi da febbraio possono accordarsi con altre società in vista di un trasferimento a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Inter, l'agente di Aranguiz apre

Intervistato da 'La Cuarta', l'agente brasiliano Andrés Cury ha parlato del futuro del suo assistito Charles Aranguiz, centrocampista classe '89 giunto agli ultimi mesi di contratto col Bayer Leverkusen e due volte campione in Copa America con il Cile: "Non c'è possibilità che se ne vada nel mercato invernale - ha esordito Cury -. Di sicuro il Bayer Leverkusen lavora per rinnovargli il contratto, però non accadrà in nesusn modo. Non credo nemmeno che resterà a giocare in Germania. Può andare all'Inter o al Psg. Vedremo". Si parla poi anche di un possibile ritorno in Sudamerica, dove si sono mosse Boca Juniors e Internacional de Porto Alegre: "Non credo che Aranguiz tornerà in Sudamerica quando finirà il suo contratto col Bayer. So che c'è un interesse da parte dell'Internacional de Porto Alegre, perché è un giocatore cresciuto lì. Tuttavia, nella vita e nel calcio, le cose cambiano".

