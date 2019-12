CALCIOMERCATO JUVENTUS PAREDES EMRE CAN POGBA / La Juventus si prepara a tuffarsi sul calciomercato di gennaio. In primis i bianconeri dovranno occuparsi di piazzare qualche esubero e centrare almeno un colpo a centrocampo. In quella zona di campo Sarri è più scoperto, soprattutto dopo l'infortunio di Khedira e l'ambientamento ancora in alto mare di Rabiot. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI! In questo senso il nome che si scalda sempre di più è quello di Leandro Paredes, per il quale sono in corso dei contatti con il PSG per un'operazione che coinvolgerebbe anche Emre Can.

Molto dipenderà dall'ok del tedesco, che in ogni caso - visti gli ultimi mesi senzae con poco spazio - difficilmente accetterà la destinazione parigina.

I colloqui tra Paratici e Leonardo continuano, ma non c'è ancora nulla di realmente concreto e manca una vera e propria fumata bianca. Come riporta 'Tuttosport', però, il centrocampista della Juventus sta valutando anche altre possibilità come Borussia Dortmund e Fiorentina: la priorità è giocare con continuità per guadagnarsi un posto per l'Europeo. Di certo c'è che Emre Can lascerà la Juventus a gennaio, con i bianconeri che vorrebbero la cessione a titolo definitivo per realizzare una ricca plusvalenza. Quindi sarà addio 'secco' o con uno scambio: da una parte quello con il Barcellona per Rakitic e dall'altra quello con il PSG per Paredes, su cui erano arrivate indiscrezioni in ottica Napoli. L'eventuale arrivo dell'argentino, però, non escluderebbe in ogni caso quello di Paul Pogba in estate. Anche in questo caso i contatti tra la Juve e Raiola sono continui: resterà lui l'obiettivo numero uno a giugno.