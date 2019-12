SERIE A NAPOLI PARMA / Non basta Rino Gattuso al Napoli: il Parma passa al fotofinish al San Paolo con una rete in pieno recupero di Gervinho. La partenza del Napoli è da horror: errori a raffica per gli azzurri e Kulusevski ne approfitta battendo Meret. Nell'azione si infortuna anche Koulibaly, sostituito da Luperto: i padroni di casa sono in affanno e rischiano di capitolare di nuovo con Cornelius che fallisce una buona opportunità. Superato lo choc iniziale, il Napoli prova a riprendere in mano il match ma è dura trovare spazio nella difesa ducale: ci riesce due volte Insigne ma le conclusioni sono da dimenticare con il pubblico che becca il capitano.

Nel finale di tempo, rigore concesso e poi tolto con l'ausilio del Var per un fallo suavvenuto però fuori area.

Nella ripresa il Napoli occupa stabilmente la metà campo del Parma ma la squadra di Gattuso manca di precisione: Sepe è bravo su una conclusione di Insigne. Il tecnico al 60' prova il tutto per tutto e manda in campo Mertens: mossa che sortisce l'effetto sperato con il pareggio firmato da Milik. Il San Paolo prova a spingere gli azzurri all'assalto ma ci vuole il miglior Meret per fermare un tiro di Gervinho dopo una bella serpentina. Nel finale partenopei in avanti e Parma che prova a ripartire in contropiede e la velocità di Gervinho al 93' gela lo stadio: vincono i ducali 2-1 e per Gattuso c'è tanto da lavorare.

NAPOLI-PARMA 1-2: 4' Kulusevski (P), 64' Milik (N), 93' Gervinho (P)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 38; Juventus 36; Lazio 33; Cagliari e Roma 29; Atalanta 28; Parma* 24, Napoli* 21; Torino e Milan 20; Verona 18; Bologna e Fiorentina 16; Sassuolo**, Lecce* e Udinese 15; Brescia 13; Sampdoria 12; Genoa 11; Spal 9

*una gara in più

**una gara da recuperare