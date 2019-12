CALCIOMERCATO INTER KULUSEVSKI ALONSO CHIESA TONALI KUMBULLA / L'Inter guidata da Beppe Marotta pensa in grande per le prossime sessioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno i nerazzurri sono pronti a piazzare colpi pesanti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto sottolineato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' le trame per l'inverno riguardiano in particolare i nomi di Marcos Alonso per la corsia mancina, e Dejan Kulusevski per il ruolo di centrocampista offensivo con la trattativa con l'Atalanta proprietaria del cartellino che sarebbe entrata nel vivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, i giovani nerazzurri

Secondo la rosea l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio mantengono gli occhi aperti anche per le piste spendibili a gennaio e ieri il presidente del Verona Setti ha chiesto il prestito di Dimarco, occasione per parlare anche di Kumbulla, difensore giovane ed interessante.

Discorso che vale anche per altri giovani che i nerazzurri monitorano in ottica futura come il brasiliano Lincoln del Flamengo o il norvegesesu cui si è mossa pure la, mentre il Borussia Dortmund prova addirittura a chiudere subito.

Calciomercato Inter, Chiesa e Tonali talenti italiani: sorpasso alla Juve

Sul mercato dei giovani italiani l'Inter punta dritto al solito Federico Chiesa per cui gli ottimi rapporti con Commisso fanno ben sperare tenendo sempre conto della forza e della concorrenza della Juve. L'altro nome giovane che mette d'accordo tutti è Sandro Tonali enfant prodige del Brescia su cui ancora una volta ci sarà da battere i bianconeri di Paratici che si sono mossi in anticipo. Si punta ad un sorpasso in tempi brevi.

