CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY GUARDIOLA CLAUSOLA / Il Manchetser City di Pep Guardiola, pur mantenendo uno standard di rendimento complessivamente elevato, sta vivendo un'annata complicata soprattutto in Premier League, dove il distacco dal Liverpool capolista ha superato la doppia cifra. La squadra di Guardiola è lontanissima dai 'Reds' e a questo punto, considerando anchen il Leicester di Brendan Rodgers, diventa complicato pensare che la compagine di Manchester possa di nuovo rientrare nella corsa per il titolo. Resta quindi la Champions come ultima spiaggia del club inglese per provare a svoltare in senso positivo l'annata. Dai risultati potrebbe anche dipendere il futuro di Guardiola: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE->>>> Juventus e Inter, pericolo Guardiola per l'obiettivo in difesa

Calciomercato Juventus, la clausola di Pep Guardiola

Stando a quanto rivelato dal 'Daily Mail' Guardiola ha un contratto fino al 2021, ma che nell’accordo c’è la possibilità di interrompere il rapporto già alla fine di giugno 2020.

Una clausola di 'fuga' nel caso non fossero soddisfatte determinate condizioni. Dopo quattro anni non è infatti impossibile che l'allenatore catalano possa decidere di cambiare aria lasciando il City alla ricerca di un nuovo tecnico di livello. In caso di separazione il nome più papabile potrebbe essere quello di Mauricio Pochettino, esonerato dal Tottenham e pronto ad una nuova avventura. Il club inglese monitora la situazione.

Il tecnico del Manchester City la scorsa estate era stato lungamente accostato anche alla Juventus prima dell'approdo di Maurizio Sarri, e chissà che in caso di addio al club inglese il suo nome non sia nuovamente spendibile in ottica Serie A, soprattutto qualora i bianconeri vogliano dare in un futuro non troppo lontano una nuova scossa all'ambiente riportato finalmente in Italia il fenomeno catalano. Ad oggi però la posizione di Sarri nonostante qualche passo falso in campionato appare piuttosto salda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>

Calciomercato, il prossimo allenatore del Manchester City: l'annuncio di Guardiola

Calciomercato Juventus, colpo dal PSG a gennaio: nuovi contatti!