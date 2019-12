CALCIOMERCATO SMALLING ROMA INTER JUVENTUS / Chris Smalling è sicuramente una delle note più positive della prima parte di stagione della Roma. Il difensore inglese, arrivato in estate in prestito dal Manchester United, sta guidando a suon di ottime prestazioni la retroguardia giallorossa di Fonseca, attirando su di sè l'attenzione dei principali top club europei. Inter, Milan e Juventus sono pronti a sfidare diversi club della Premier League, ma bisognerà fare i conti con il Manchester United che starebbe coltivando l'idea di riportarlo all'Old Trafford. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Roma, stallo Smalling: lo United alza la posta

La Roma da tempo si è già mossa per cercare un accordo con lo United sul riscatto e la conferma di Smalling. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club inglese sembra avere intenzione di riportarlo a casa, addirittura prolungandogli il contratto dal 2022 al 2023, riconoscendogli un contratto da 4,5 milioni a stagione. La Roma ha intenzione di fare di tutto per provare a strapparlo alla concorrenza, ma oggettivamente non è semplice.

Calciomercato Roma, stallo Smalling: futuro tra Serie A e Premier League

Lo United ha chiesti almeno 20 milioni di euro, la Roma dopo i 10 iniziali ha rilanciato con 15, considerando però anche i 3 già pagati per il prestito, ma da quel momento il Manchester ha rallentato i discorsi.

In Premier League sono diversi i club pronti a dare un'altra chance a Smalling che è già entrato nel mirino di Arsenal, Everton e Leicester. Sotto traccia si stanno muovendo anche Juventus, Milan e, in modo più defilato, anche l’Inter di Antonio Conte che è rimasto impressionato dall'inglese nel match giocato a San Siro venerdì contro la Roma. La sensazione che hanno a Trigoria è che Smalling, da eccellente professionista qual è, non chiude le porte a nessuna opzione. Certo, è vero che a Roma sta benissimo, così come la sua famiglia, ma per il momento non pone alcun veto, anche perché la stagione deve ancora emettere tutti suoi verdetti.

