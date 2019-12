Calciomercato Roma, Florenzi ancora out: assist per l'Inter e Conte

INTER ROMA FLORENZI / Scavalcato anche da Santon. Ennesima panchina stagionale per Alessandro Florenzi nell'anticipo di questa sera tra Inter e Roma. Il tecnico giallorosso Fonseca ha preferito l'ex della sfida sulla destra del pacchetto arretrato, rinunciando dal 1' sia al classe '91 che a Spinazzola.

Il mister portoghese considera Florenzi più un esterno alto che un terzino, a differenza di Roberto Mancini che in Nazionale finora lo ha impiegato sulla linea difensiva.

Concorrenza agguerrita per Florenzi pure tra centrocampo e trequarti, con il giocatore romano indietro nelle gerarchie di Fonseca. Proprio l'Inter, avversario questa sera della Roma, monitora da vicino la situazione di Florenzi per la finestra di gennaio vista la stima di Conte per il numero 24, con il tecnico interista che ne apprezza soprattutto la sua duttilità.

