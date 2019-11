JUVENTUS WOMAN ENI ALUKO RAZZISMO / Eni Aluko dice addio alla Juventus femminile. Ad ufficializzare il divorzio dal club bianconero è la stessa attaccante nigeriana, naturalizzata britannica, attraverso il sito del 'The Guardian': "Nel fine settimana (sabato contro la Fiorentina, ndr) giocherò la mia ultima partita con la Juventus, portando a termine un anno e mezzo di grandi successi e molti insegnamenti". La 32enne nativa di Lagos lascia Torino e l'Italia per 'colpa', a suo dire, del razzismo riscontrato nel capoluogo piemontese e non solo: "Gli ultimi sei mesi sono stati difficili - ha scritto Eni Aluko - Mi sono stancato di entrare nei negozi e sentirmi come se il proprietario si aspettasse che rubassi qualcosa.

(...) Non ho sperimentato alcun razzismo da parte dei sostenitori della Juventus o all'interno della Lega femminile, ma c'è un problema in Italia e nel calcio italiano ed è la risposta ad esso che mi preoccupa davvero, dai proprietari e dai tifosi del calcio maschile che sembrano vedere questo problema come parte della cultura dei fan".

