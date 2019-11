Calciomercato Roma, futuro Kean: parla l'attaccante

CALCIOMERCATO ROMA MILAN KEAN FUTURO / Moise Kean torna protagonista in Italia. L'attaccante dell'Everton, che sta faticando in Premier League, ha realizzato una doppietta nel match in cui l'Under 21 di Nicolato ha battuto 6-0 l'Armenia al Massimino di Catania. L'ex Juventus - come raccontato - è al centro di diversi rumors di calciomercato e l'addio alla Premier League si sta facendo sempre più concreto. Kean - intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport' al termine della partita - non ha escluso un cambio di maglia nel prossimo mercato di gennaio: "Io penso solo a giocare e a dare risultati in campo - ammette l'attaccante - A tutto il resto ci pensano gli altri". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI.

Sarà dunque Mino Raiola a lavorare in questi mesi per trovare la migliore sistemazione al suo assistito. L'attaccante rischia di vedere sempre meno il campo con la maglia dell'Everton e le esclusioni nelle ultime tre partite in Premier League ne sono una prova.

Senza giocare difficile riuscire a convincere Roberto, che lo ha tenuto in considerazione nei mesi scorsi, in vista dei prossimi Europei: "La Nazionale maggiore? E' il sogno di tutti - prosegue Kean - lavoro per arrivare in alto".

Calciomercato, futuro Kean: la Serie A lo aspetta

Moise Kean è chiamato dunque a giocare e a convincere. Bologna e Sampdoria sono due squadre a cui è stato accostato l'attaccante: due idee che certamente potrebbero garantire una maglia da titolare all'ex Juventus. La stessa cosa non possono fare, invece, Roma e Milan. I giallorossi sono alla ricerca di un vice Dzeko e senza un cambio di modulo Kean difficilmente potrebbe essere un titolare di Fonseca. Al Milan la situazione, invece, è tutta in divenire: resta, infatti, da capire cosa succederà con Piatek e Zlatan Ibrahimovic.

