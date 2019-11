CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRAN TORRES / Generazione 2000. La Juventus ha messo nel mirino diversi millennial, già talenti consacrati nel panorama calcistico mondiale. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', l'ultimo nome finito sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Ferran Torres, attaccante del Valencia e della nazionale Under-19 spagnola. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato dei bianconeri CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, missione degli osservatori: nel mirino c'è Torres

Alcuni osservatori bianconeri erano presenti sugli spalti in occasione della sfida che si è giocata tra Spagna e Macedonia del Nord Under 21. La Juve segue Torres da tempo, il suo contratto è in scadenza nel 2021 con tanto di clausola rescissoria già fissata sui 100 milioni di euro. Il Valencia sta cercando di trovare un nuovo accordo in queste settimane, mentre la Juve studia l'affondo decisivo.

Calciomercato Juventus, non solo Torres: ecco gli altri millennial nel mirino di Paratici

Nel frattempo Ferran Torres quest'anno ha già collezionato 14 le presenze tra Liga e Champions League, impreziosite da 2 reti.

Il primo nome sulla lista è Erling Braut Haaland, attaccante norvegese classe 2000 del Salisburgo. La Juventus da tempo segue l'attaccante. Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, alcuni osservatori bianconeri si sono recati al San Paolo per assistere al match di Champions tra Napoli e Salisburgo e per visionare da vicino il baby talento. Paratici lo avevo in pugno nel 2018, quando il centravanti giocava ancora nel Molde, ora è pronto a tornare all'assalto in vista della prossima estate. Stesso discorso per Tonali, valutato ora dal Brescia almeno 40 milioni di euro dopo l'ottimo rendimento fornito in stagione e l'esordio in Nazionale maggiore. Su di lui è anche forte l'interesse dell'Atletico Madrid e dell'Inter di Antonio Conte. Occhi puntati anche su Kulusevski, Matias Soulé e il sogno Jordan Sancho.

