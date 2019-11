CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE GALLES / Si infittisce sempre di più il caso legato a Gareth Bale, ufficialmente infortunato con il Real Madrid ma abile e arruolabile con la nazionale del Galles.

Il numero 11 diinfatti è rimasto spesso ai box in questa stagione per diversi acciacchi fisici ma non ha rinunciato alla chiamata della proprio selezione con la quale non manca mai di scendere in campo al contrario di quanto accade a Madrid, dove ormai sembra sempre più un separato in casa. Si tratta di ulteriori segnali di un rapporto ai minimi termini che prossimamente dovrebbe portare al divorzio con i top club europei e non solo alla finestra per essere costantemente aggiornato.

Calciomercato Real Madrid, segnali di rottura con Bale

Un nuovo campanello d'allarme lo ha lanciato lo stesso Bale in conferenza stampa dal ritiro del Galles affermando con fermezza: "È chiaro che mi emoziono di più quando gioco nel Galles piuttosto che nel Real Madrid. Conosco la maggior parte dei miei compagni di squadra da quando avevamo 17 anni. È come giocare con i tuoi amici la domenica al parco. È normale. Qui parlo la mia lingua e mi sento più a mio agio. Però - aggiunge - ciò non cambia ciò che faccio in campo, dove cerco di dare sempre il 100% in qualsiasi situazione e con qualsiasi maglia io mi trovi. Se questa settimana avessi avuto una partita con il Real Madrid, mi sarei fatto trovare pronto per giocare e mi starei regolarmente allenando. Magari a loro la cosa sembra strana, però è solo una coincidenza".

Calciomercato, Serie A e non solo per Bale

È ormai evidente come Bale sia destinato all'addio al Real Madrid. In estate è stato spesso accostato anche a Milan ed Inter in Serie A ma l'ingaggio enorme pare stroncare sul nascere ogni velleità di trattativa. Più facile uno scambio con un top club europeo o in alternativa il richiamo della Cina alla riapertura delle ostilità in Asia dove potrebbero ricoprire d'oro il gallese.

