CALCIOMERCATO INTER XHAKA EMERY / Continua a montare il caso Granit Xhaka all'Arsenal. Dopo il comportamento di qualche settimana fa, in cui è uscito dal campo sfidando i fischi dei tifosi e gettando la fascia a terra, è stato degradato e non è più il capitano dei 'Gunners'. Attualmente il centrocampista svizzero è fuori squadra e si sta allenando a parte, ma a quanto pare non è bastata la lettera pubblicata sui social. Xhaka sarà fuori dai convocati anche per il match contro il Leicester e il suo futuro a Londra diventa sempre più a rischio, soprattutto dopo le parole dell'allenatore Unai Emery.

"Deve essere pronto a difendere la maglia dell'Arsenal per tornare a giocare, noi abbiamo bisogno di lui ma allo stesso tempo non so se giocherà più", l'ammissione del manager.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'Inter è alla finestra, per gennaio Xhaka può diventare una possibilità importante. A maggior ragione dopo le dichiarazioni di Emery che mette in dubbio il suo ritorno in campo con l'Arsenal: "Se sarà ben disposto ad aiutarci il tempo sistemerà le cose ma non lo so. Forse giocherà in futuro, forse no - le parole riportate dal 'Telegraph' -. Ho parlato con il club di una sua possibile cessione, la società conosce la decisione del giocatore e la mia idea di questa situazione".Marotta drizza le antenne,Xhaka può essere il colpo giusto in grado di dare una scossa e soprattutto le alternative che chiede Conte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, svolta Vidal! Valverde apre: "Se arriva qualcuno..."