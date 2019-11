Caos Napoli, è ammutinamento: la squadra decide di interrompere il ritiro

NAPOLI SALISBURGO ANCELOTTI RITIRO AMMUTINAMENTO / Non è un momento tranquillo per il Napoli. I risultati non arrivano, la squadra di Ancelotti non concretizza la grande mole di occasioni create e qualcosa sembra essersi incrinato tra tecnico e dirigenza. In campionato gli azzurri sono scivolati in classifica, in Champions League stasera hanno pareggiato contro il Salisburgo, anche se la qualificazione rimane largamente alla portata. Nel postpartita, però, il Napoli - un po' a sorpresa - ha varato il silenzio stampa, nonostante gli obblighi Uefa. Davanti alle telecamere e in conferenza erano previste le presenze di Carlo Ancelotti e Fernando Llorente.

Nessuno di loro, però, si è presentato per una precisa scelta societaria.

Non solo, dopo la partita, i giocatori sono tornati ognuno nella propria abitazione in maniera autonoma e senza salire sul pullman diretto a Castelvolturno. Ilera in, varato dalla società fino a domenica (anche se non condiviso da Ancelotti). La ricostruzione fornita da 'Sky Sport', inoltre, spiega che i calciatori azzurri hanno chiesto alla dirigenza di interrompere il ritiro per tornare a casa. Una richiesta respinta fermamente, ma che ha contribuito a scaldare gli animi: all'interno dello spogliatoio ci sarebbe stato anche uno scambio di vedute tra alcuni senatori. "Il ritiro va avanti", la replica della società ai calciatori. Un ordine che però non è stato rispettato dai giocatori del Napoli, che hanno deciso di 'disobbedire', interrompere autonomamente il ritiro e tornare ognuno a casa propria. Un ammutinamento in piena regola.