CALCIOMERCATO JUVENTUS TAHITH CHONG / Sulle orme di Paul Pogba: Tahith Chong, 19enne esterno offensivo del Manchester United, potrebbe ripetere il percorso fanno dal centrocampista francese.

In scadenza di contratto con i 'Red Devils' a fine stagione, con l'accordo per il rinnovo che ancora manca, il talento olandese è attenzionato dalla: secondo quanto riferisce il 'Daily Mail', scounting bianconeri avrebbero assistito alla sua prestazione contro l'Under 23 dello, prestazione impreziosita anche da una rete. Chong ha già debuttato in prima squadra, collezionando 2 presenze per un totale di 24 minuti in questa prima parte di stagione.vorrebbe che restasse al Manchester United ma al momento l'intesa per il rinnovo è lontana e la Juventus è pronta ad approfittarne, sperando in un affare stile Pogba.

