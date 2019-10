Calciomercato Inter, Tonali osservato speciale al Rigamonti

p>CALCIOMERCATO INTER TONALI / Quella di stasera è una partita fondamentale per l'di Antonio: in caso di vittoria contro il, la squadra nerazzurra tornerebbe al primo posto in classifica in attesa diMa la sfida in programma al Rigamonti rappresenta anche un'occasione speciale per visionare da vicino Sandro: il centrocampista classe 2000 delle 'Rondinelle' piace tantissimo aede l'Inter è pronta a contenderlo alla Juventus nella prossima finestra estiva di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Giovane, italiano e con un futuro luminoso davanti a sé: Tonali, classe 2000, è l'identikit perfetto per la dirigenza nerazzurra, decisa a continuare un processo di italianizzazione della rosa dopo l'arrivo di Marotta e Conte. Nonostante gli arrivi di Barella e Sensi in estate, il centrocampo dell'Inter necessita ancora di rinforzi come sottolineato dallo stesso allenatore nel post partita di Inter-Parma: a gennaio si cercherà di colmare il più possibile questo vuoto, in estate poi si cercherà di arrivare ad un grande colpo da novanta.

Tonali ha dimostrato di non aver sofferto il passaggio dalla Serie B alla A, collezionando importanti prestazioni in questo avvio di stagione che gli hanno anche permesso di esordire per la prima volta nella Nazionale maggiore. L'Inter lo visiona da tempo ma la concorrenza è tanta, non c'è solo la Juventus ma anche i principali top club europei sono sulle sue tracce: Cellino sa di avere tra le mani un pezzo pregiato e non è disposto a fare sconti. Chi vorrà assicurarselo dovrà mettere mano pesantamente al portafoglio.