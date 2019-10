CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM GENNAIO - Nonostante l'emergenza sulle fasce, non trova spazio nel Napoli di Carlo Ancelotti Faouzi Ghoulam. Il 28enne terzino sinistro sembra essere fuori dal progetto tecnico e tattico dell'allenatore dei campani e, secondo 'Il Mattino', non è esclusa la possibilità di una partenza a gennaio del Nazionale algerino.

Arrivato in Campania nel gennaio del 2014, Ghoulam è stato fermo per diverso tempo a causa di seri infortuni alle ginocchia, ma adesso che è pienamente recuperato viene utilizzato col contagocce. In caso di addio nella prossima sessione di calciomercato , se dovesse partire, il club dipotrebbe mettersi alla caccia di un esterno di difesa, visto anche il grave infortunio patito da Malcuit nel match contro la