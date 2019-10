CALCIOMERCATO LAZIO KLOSE / Un passo alla volta, dopo una carriera leggendaria da attaccante Miroslav Klose vuole ripetersi anche nelle nuove vesti da allenatore. Ma senza bruciare le tappe, partendo dalle giovanili per poi raggiungere i suoi obiettivi. Tra i quali, allenare in Serie A e magari, perché no, quella Lazio con cui tanto bene ha fatto nella parte finale della sua carriera da calciatore.

Lo raccontaS lo stesso Klose, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport': "Se mi piacerebbe allenare la Lazio? Sì, il mio obiettivo è arrivare in Bundesliga, in Serie A o comunque in un campionato top. Vediamo se ci sarà l'occasione. Ma con calma: sono convinto che si debba allenare nelle giovanili per comprendere davvero questo mestiere. Anche da giocatore si parte dalle giovanili per poi arrivare in alto". Ultime di mercato: clicca qui