NAPOLI BRESCIA CORINI / Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita che si è giocata all'ora di pranzo tra il suo Brescia e il Napoli al San Paolo: le 'Rondinelle' hanno ben figurato nonostante il ko arrivato con il risultato di 2-1.

Ecco le sue parole: ''Poche volte parlo con i miei giocatori dopo le gare e insieme abbiamo capito che con determinate caratteristiche possiamo salvarci.

Il Napoli ha fatto una partita qualitativa, ma noi quando avevamo la palla abbiamo sempre provato a fare le nostre cose".

L'importanza di Tonali: ''E' un giocatore completo, perché abbina le due fasi. Sicuramente lo vedremo a livello più alto. Ha un futuro straordinario dinanzi a sé e sono sicuro che se lo andrà a prendere".

Il ruolo di Balotelli: "Mario è un giocatore che conoscete tutti, è arrivato con grande motivazione. Le qualità tecniche gli sono riconosciute, lo vedo molto coeso e molto dentro il progetto. Da lui mi aspetto sempre qualcosa in più, una prestazione individuale importante che di riflesso poi può aiutare la squadra".