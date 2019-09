INTER CONTE ICARDI / Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa prima della gara di campionato tra l'Inter e l'Udinese in programma domani sera a 'San Siro'. Il tecnico nerazzurro ha affrontato anche l'argomento Icardi, interpellato dai cronisti francese che gli hanno chiesto di presentare l'ex capitano: "E' giusto che si presenti da solo, non che lo presenti io.

Noi tutti, io, lo staff tecnica, i calciatori, gli facciamo l'in bocca al lupo: oggi però Icardi non fa parte della nostra squadra e non è giusto neanche che ne parli per rispetto suo e dei miei giocatori". Per Icardi, andato alnell'ultimo giorno di mercato, potrebbe esserci l'esordio con la nuova squadra: l'argentino si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dopo aver rinnovo il suo contratto con la società italiana.