Flamengo, ESCLUSIVO: proposto Bertolacci, le ultime su Marchisio

CALCIOMERCATO FLAMENGO BERTOLACCI MARCHISIO / Molto attivo sul territorio europeo negli ultimi mesi (Filipe Luis, Gerson, Mari e Raphina), il Flamengo non ha intenzione di fermarsi e resta molto vigile anche sul mercato degli svincolati.

Nelle ultime ore si è parlato molto di Claudio, ma fino ad oggi non si registrano mosse ufficiali o trattative concrete. Rimanendo in ambito italiano, secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it , alla dirigenza carioca è stato sottoposto anche il profilo di Andrea. L'ex Genoa e Milan non rappresenta tuttavia una priorità del Fla al momento.