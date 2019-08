CALCIOMERCATO MILAN LAXALT SASSUOLO TORINO / Il Milan accelera in uscita. Il prossimo nome che saluterà i rossoneri è quello di Diego Laxalt, per cui non c'è più spazio dopo l'arrivo di Theo Hernandez.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI! L'uruguaiano era praticamente a un passo dal Torino , ma nelle ultime ore c'è stato un inserimento. Come riporta 'Sky Sport', ilsta provando a insidiare i granata per l'ex: l'infortunio a, infatti, preoccupa i neroverdi che ora vorrebbero cautelarsi sulla sinistra.