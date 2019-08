CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA VISITE / AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - Dopo oltre tre ore Davide Zappacosta ha terminato le visite mediche a Villa Stuart, concedendosi ai tifosi all'uscita della struttura romana.

L'ex Chelsea è atteso adesso in sede per la firma e l'ufficialità con la

ORE 8.20 - Dopo essere sbarcato ieri sera all'aeroporto di Fiumicino, Davide Zappacosta si è presentato questa mattina nella clinica romana Villa Stuart, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it, per sostenere le visite mediche con la Roma. Terminate quest'ultime, l'ormai ex terzino del Chelsea si recherà nella sede del club giallorosso per mettere nero su bianco il suo trasferimento nella Capitale.