ROMA CETIN / Mattinata di visite mediche per Mert Cetin che poco dopo le ore 8 si è presentato a Villa Stuart per i consueti test medici prima dell'ufficialità del suo trasferimento dal Genclerbirligi.

Classe 1997, il difensore turco è stato acquistato a titolo definitivo dal club giallorosso per una cifra di 3,5 milioni di euro: per il calciatore nel pomeriggio dovrebbe arrivare la firma sul contratto di cinque anni. Da valutare se Cetin farà parte a tutti gli effetti della rosa di Pauloo sarà girato in prestito.