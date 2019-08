Inter, al lavoro per l'esterno: da Biraghi all'opzione last-minute

INTER BIRAGHI ESTERNI / Edin Dzeko, un centrocampista e anche un esterno. L'Inter ha già operato molto sul mercato e tanto dovrà ancora fare da qui al 2 settembre, avendo individuato ancora alcune lacune da sistemare per consegnare ad Antonio Conte una rosa all'altezza delle sue richieste.

Salutato Ivan Perisic e con Dalbert che nonostante un buon pre-campionato rimane un'alternativa e tra i partenti, i nerazzurri hanno dunque bisogno anche di un esterno e i dirigenti sono al lavoro in questo senso.

Con la Fiorentina i rapporti sono buoni e da giorni è caldo il nome di Biraghi per il quale si è parlato di un possibile scambio proprio con Dalbert. Ma l'esterno italiano non è l'unico nome in lista, anzi. Monitorata anche la possibile occasione Kurzawa del Psg, scadenda 2020, mentre si sono registrati contatti anche per Kostic dell'Eintracht Francoforte. Gosens dell'Atalanta è un'altra opzione, ma occhio a Matteo Darmian: pallino di Marotta e fuori dai piani dello United, rappresenterebbe un'opzione potenzialmente last-minute che i nerazzurri vorrebbero cogliere.