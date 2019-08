p>CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ / lldiè sicuramente una delle protagoniste più inaspettate di questa finestra di mercato: la dirigenza rossoblu ha finalizzato ieri il ritorno in Sardegna di Radjadall'e continua a lavorare per cercare di regalare aanche Nahitan, centrocampista uruguaiano del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato da 'Calciomercato.it' il Cagliari è tornato su Nandez dopo averlo già cercato di portare in Serie A nella finestra invernale di mercato della passata stagione. Secondo però quanto riportato da 'Fox Sports Argentina' ora il passaggio di Nandez in rossoblu è in pericolo, a causa di alcune modifiche nell'accordo tra Cagliari e Boca Juniors. Sono attese novità nelle prossime ore.