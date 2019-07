CALCIOMERCATO FIORENTINA LIROLA BOATENG / Colpi importanti in casa Fiorentina. Come anticipato su Calciomercato.it, l'attaccante del Sassuolo, Kevin Prince Boateng, riparte da Firenze ma non è l'unico colpo dei toscani. In viola dai neroverdi arriva anche Pol Lirola, terzino destro di spinta che potrebbe risultare molto utile al gioco di Montella.

Non lo stesso treno ma la stessa destinazione per i due neo acquisti che sono arrivati in mattinata a Firenze come testimoniato da due storie Instagram della stessa Fiorentina che ha certificato in video lo sbarco di Boateng prima e Lirola poi. L'ex milanista è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella intorno alle 9, mentre il terzino circa un'ora dopo a quella di Campo di Marte.