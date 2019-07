CALCIOMERCATO ROMA BRUNO PERES GENOA / Come detto nelle scorse settimane, l'avventura di Bruno Peres al San Paolo è destinata a terminare con alcuni mesi di anticipo. Prestato dalla Roma al 'tricolor' fino a dicembre 2019, l'ex Torino non rientra più nei piani del club paulista e potrebbe tornare in Europa.

Dopo gli interessamenti di, nelle ultime ore è emersa anche l'ipotesi. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , la piazza ligure è molto gradita e un ritorno in Italia stuzzica il calciatore, il cui contratto con i giallorossi scadrà a giugno 2021. Al momento, tuttavia, i sondaggi iniziali non si sono ancora trasformati in offerte ufficiali.