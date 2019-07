INTER ICARDI NAPOLI JUVENTUS / Juventus e Napoli potrebbero presto darsi battaglia per Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato convocato da Conte per il ritiro estivo a Lugano, ma rimane con le valigie pronte visto che non rientra nei piani dell'Inter.L'ex capitano preferirebbe i bianconeri in Italia ma il club di De Laurentiis, come raccolto da Calciomercato.it, starebbe pensando al grande colpo per il reparto offensivo di Ancelotti.

Come scrive il 'Corriere dello Sport', il Napoli starebbe ragionando su una possibile offerta di 10 milioni di euro a stagione per Icardi, per poi formula l'offerta all'Inter. Un'offensiva non immediata, ma che potrebbe entrare nella sua fase calda ad agosto. E per arrivare al colpo Icardi, oltre al tesoretto delle cessioni di Hysaj, Verdi, Verdi, Ounas, Rog, Mario Rui ed eventualmente Inglese, il Napoli potrebbe sacrificare anche Insigne. La Juventus invece, prima di un possibile assalto al numero 9 interista, dovrà sbrogliare la matassa Higuain e valutare la posizione di Mandzukic e Kean.