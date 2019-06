CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / La Juventus si appresta ad accogliere Gigi Buffon, già di ritorno dopo una sola stagione al PSG. L'esperto portiere ha deciso di chiudere la sua carriera con la maglia dei bianconeri, che lo preleveranno a costo zero. Per lui contratto annuale da circa 2 milioni di euro e futuro da dirigente juventino.

Intanto, iniziano a spuntare ulteriori dettagli e retroscena sull'accodo che lo sta per riportare a Torino: clicca qui per restare aggiornato.

Nel contratto con la Juventus, riporta 'la Repubblica', per Buffon sarebbe previsto anche un accordo per superare Maldini: il club, infatti, dovrebbe impegnarsi a fargli disputare almeno 8 incontri di campionato per battere il record di presenze dell'ex difensore in Serie A.