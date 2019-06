NAPOLI INTER LUKAKU / Romelu Lukaku è uno degli obiettivi primari di Antonio Conte per l'Inter. Oltre a Dzeko il nuovo allenatore ha messo da tempo nel mirino anche l'attaccane belga, che il Manchester United valuta però almeno 70 milioni di euro.

Per restare aggiornato con tutte le news di calciomercato Clicca Qui

Ma non solo i nerazzurri. Su Lukaku - scrive su Twitter Carlo Laudisa, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' - si starebbe muovendo anche il Napoli. Il club di De Laurentiis tenterebbe il centravanti con un ingaggio di 10 milioni di euro netti a stagione, puntando sullo sconto fiscale del 90% valido per la Campania. I diritti d'immagine potrebbero però essere un ostacolo per la buona riuscita della trattativa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui