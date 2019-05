SARRI JUVENTUS CHELSEA / Il tempo della festa sta per scorrere, Maurizio Sarri ha conquistato con il suo Chelsea l'Europa League, una vittoria che ha un sapore particolare per un allenatore che ha vissuto a lungo nelle categorie inferiori. Il gusto del trionfo l'aveva assaporato finora solo con la Coppa Italia di serie D vinta con il Sansovino nel 2003, poi l'ascesa passando per Empoli, gli anni di Napoli e poi la stagione al Chelsea in cui è saputo uscire dalle difficoltà. "Il mio rapporto con Napoli non cambierà, rispetto i tifosi napoletani a cui dedico la coppa, la professione poi può portarti ad altri percorsi", ha dichiarato Sarri dopo la vittoria in finale contro l'Arsenal ai microfoni di 'Sky Sport'.

Juventus-Sarri, le prossime mosse

Una dichiarazione che conferma la trattativa con la, la possibilità concreta che Sarri possa sedersi sulla panchina dei bianconeri con cui ha vissuto un'accesa lotta scudetto nella sua ultima stagione al Napoli.

Fali Ramadani, l'intermediario protagonista del trasferimento al Chelsea un anno fa, sta provando a convincere il presidente Abramovich a liberare Sarri dal contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni, la cessione di Hazard al Real Madrid, il blocco del mercato spingono Sarri a mettere seriamente in discussione la permanenza ai Blues. C'è poi il passato, lo scarso supporto nei momenti più bui, dopo le goleade subite da Manchester City e Bournemouth, e un ambiente che non l'ha mai realmente amato. Per la Juventus non è la prima scelta, Agnelli e Paratici sognavano Zidane rientrato da pochi mesi al Real Madrid, si sono entusiasmati per l'idea Guardiola ma non sembrano esserci le condizioni affinchè possa liberarsi dal Manchester City. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, è stato proprio Guardiola (che ha provato a liberarsi ed è comunque intenzionato a provare un'esperienza in Serie A) a suggerire alla Juventus Sarri che potrebbe essere anche un ponte ideale per un'eventuale sua esperienza dopo aver terminato il suo percorso al Manchester City. La Juventus attende, sono decisive le prossime 48 ore per comprendere se Abramovich libererà Sarri, nel suo contratto c'è una clausola di 5,5 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, nella sua avventura alla Juventus potrebbe seguirlo anche Gianfranco Zola, dopo il prezioso contributo che gli ha fornito da vice nella stagione al Chelsea. L'alternativa a Sarri è Simone Inzaghi che, infatti, ha preso tempo sia con la Lazio che con il Milan.

